İran - İsrail gerilimi sürerken İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıdan etkilenenler el-Avde Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mezarlığı yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonucunda aralarında çocukların da olduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıdan yaşamını yitirenler ve yaralananlar kentteki Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yakınlarını kaybedenler üzüntü yaşadı.