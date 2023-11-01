İsrail'in 26 gündür bombaladığı Gazze'de hayat durma noktasına geldi.
İsrail'in saldırılarının yanı sıra Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka, elektriği kesmesi, yakıt ve çeşitli malzemelerin girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki bütün hastanelerin çalışmaları aksıyor.
Son günlerde İsrail'in hastanelere olan saldırılarının artması ile hizmet veren hastane sayısı git gide azalıyor.
Bir çok hasta imkansızlıklar nedeniyle hastane koridorlarında tedavi edilmek durumunda kalıyor.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)