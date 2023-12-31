İsrail 7 Ekimden bu yana saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede savaşın etkileriyle vatandaşlar günlük yaşamlarında birçok sıkıntıyla da karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in hava saldırılarında altyapısı da büyük hasar gören Gazze'de Filistinliler temiz su temin edebilmek için büyük sıkıntı çekiyor.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in boşaltılmasını istediği halde evlerini terk etmeyerek yaşam mücadelesi veren Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, su ihtiyaçlarını karşılamak için uzun mesafelerden içme suyu taşıyor.