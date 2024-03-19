İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda evleri ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Filistinli bir annenin, çocuklarını doyurmak amacıyla un bulmak için çıktığı evine geri döndüğünde evlerinin yıkıldığını ve tüm ailesinin de enkaz altında kaldığını gördü.

Göz yaşları içinde yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne,"Hepsi enkazın altında. Buğday unu almak için çıkmıştım. Yemin ederim buğday unu almak için çıkmıştım." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

