Kahramanmaraş Kadem İl Temsilciliği, Gazze'ye destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirdiği kermeste, elde edilen gelir, zulme uğrayan mazlum Gazze halkına gönderilmek üzere toplandı.

Yoğun ilgi gören kermeste, el yapımı yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürün satışa sunuldu. Kahramanmaraş'ta büyük bir katılım ile desteklenen etkinlik, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneği oldu.

Kahramanmaraş Kadem İl Temsilcisi Ayşe TAŞKIRAN, kermesten elde edilen gelirin tamamının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.