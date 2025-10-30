Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 29 Ekim Çarşamba sabahı henüz bilinmeyen bir nedende 7 katlı bina çöktü. Bina yaşadığı öğrenilen 5 kişilik aile için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Binanın 2012’de ruhsat aldığı, önceki gün görülen zemindeki kayma ve kolondaki yamulmanın müteahhite bildirilmesine rağmen önlem alınmadığı iddia edildi.

2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Enkaz altında kalan aileden iki kardeş Muhammet Emir Bilir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ardından büyük kardeş Dilara Bilir (18) enkazdan 8 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı

Çalışmaların 19. saatinde ise baba Levent Bilir (44) ile anne Emine Bilir'in (37) cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Olay mahallinde açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 913 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen Aslan apartmanı enkazında arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi.

Görgü tanığı binanın yıkılma anını anlattı

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Durbaba, sabah işe gitmek için 06.45 sularında evden çıkıp poğaça almaya pastaneye gittiğini, binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktardı. "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı. Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

Eczane sahibinden açıklama

Yıkılan binanın zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, gazetecilere açıklama yaptı.

Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş. Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

Bilirkişi heyeti incelemelerde bulunacak

Bina yıkıldığı sırada, yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin apartmanda olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi. Mehmet Aktaş "Bölgedeki 12 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu 12 binada oturan 45 aile vardı. Bu ailelerden 9'u 23 kişilik bir grup halinde belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor. Diğerleri yakınlarının yanına gittiler.” dedi.

Aktaş, bundan sonra görevlendirilen bilirkişi heyetinin binanın enkazında incelemelerde bulunacağını hazırlanacak rapor doğrultusunda adli soruşturmanın sürdürüleceğini belirtti.