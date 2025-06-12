Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Serra Sitesi'nde dün gece çıkan yangında, 12. katta bulunan dairede büyük panik yaşandı. Elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangında, dumandan etkilenen üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Serra Sitesi'nin 12. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülüyor. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, dairede yaşayan ailenin dehşet dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Olay yerine hızla intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen aile fertlerini de başarılı bir şekilde tahliye etti. Dumandan zehirlenen üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.