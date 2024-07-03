Gelenek ve görenekler, toplumların kültürel mirasını ve kimliğini oluşturan önemli unsurlardır. Geçmişten günümüze bu adet ve geleneklerin nasıl değiştiğini Aksu Haber olarak vatandaşlara sorduk.

Yaptığımız röportajlarda vatandaşlar, geçmişe oranla birçok geleneğin değişime uğradığını ifade etti. Özellikle şehirleşme ve modernleşmenin etkisiyle bazı adetlerin unutulduğunu belirten vatandaşlar, eski zamanlardaki bayram kutlamaları, düğünler ve cenaze törenlerinin günümüzde farklı şekillerde icra edildiğini vurguladılar.

Düğünlerin de değişimden nasibini aldığını belirten bir vatandaş, "Geçmişte düğünler birkaç gün süren, geniş katılımlı ve herkesin bir araya geldiği etkinliklerdi. Şimdi ise düğünler daha kısa süreli ve davetli sayısı sınırlı. Geleneksel oyunlar ve ritüeller de artık çok nadir yapılıyor" şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "Eskiden köyde düğün yaptığımızda herkes bir araya gelir, birlikte yemekler yapar ve eğlenirdik. Şehirde ise her şey daha formalite ve mekanik" dedi.

Röportajlarımızdan anladığımız kadarıyla, gelenek ve göreneklerimiz şehirleşme, modernleşme ve zamanın getirdiği değişimlerle birlikte evrim geçiriyor. Birçok vatandaş, bu değişimlerin bazı geleneklerin unutulmasına ve kaybolmasına neden olduğunu ifade ediyor. Ancak, geleneklerin tamamen yok olmaması için toplumsal bilinç ve çaba gerektiği de vurgulanıyor.

Vatandaşlar, geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ailelerin ve eğitim kurumlarının önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Kültürel mirasın korunması için toplumsal farkındalığın artırılması, geleneksel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu değerlerin genç nesillere aktarılması gerektiği konusunda hemfikirler.

Aksu Haber olarak, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Geçmişten günümüze gelen bu değerler, kültürel zenginliğimizin ve kimliğimizin önemli bir parçasıdır.