Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen festival; kadın girişimcileri ve el emeği ürünlerini ön plana çıkararak, bölge ekonomisine katkıda bulunma fırsatı sundu.

Festivale katılan kadın girişimciler bu tür etkinliklerin kadın emeğinin görünürlüğünü artırmada büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Festivalde, kadın girişimciler tarafından üretilen çok sayıda el emeği ürünün satışı yapılıyor. Takı, tekstil, geleneksel el sanatları, dekoratif objeler ve daha pek çok farklı kategoride ürün, festival ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Kadın girişimciler, festival sayesinde hem ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakaladı hem de ekonomik gelir elde etti.