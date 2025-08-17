Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Büyük bir coşku ve heyecanla kapılarını açan fuar, 16 günde yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Yıllar sonra yeniden hayata geçirilmiş olmasının yarattığı heyecanın yanı sıra, sunulan zengin ve çeşitli etkinlikler de fuara olan ilgiyi artırdı. Etkinlik, sadece Kahramanmaraşlılar değil; Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Geleneksel el sanatları, yerel lezzetler, sanatsal etkinlikler ve söyleşilerle dolu fuar, kültürel bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Ayrıca belediyenin kurduğu çocuk oyun alanları sayesinde fuar, aileler için de cazip bir eğlence alanına dönüştü.

Kahramanmaraş’ın kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlayan fuar, şehrin mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir adım olarak görülüyor.