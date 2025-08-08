Kahramanmaraş’ta bu yıl ikinci kez kapılarını açan Geleneksel Ağustos Fuarı, hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerinden ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, fuarda hem alışveriş yapıyor hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Yaklaşık 200 standın yer aldığı fuar alanında yöresel ürünlerden el sanatlarına, gıda ürünlerinden giyim ve hediyelik eşyalara kadar birçok farklı kategoride ürün sergileniyor. Esnaflar, fuarın ticari anlamda kendilerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Vatandaşlar ise hem şehrin kültürel zenginliğini yansıtan hem de sosyal etkileşimi artıran fuarın, yaz aylarının en önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.