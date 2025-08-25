Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültür ve sanatın en özel etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. “3. Uluslararası Kahramanmaraş Karacaoğlan Âşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı” KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.

Türk halk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen program, yoğun ilgi gördü.

Organizasyonun jüri heyetinde yer alan ünlü halk ozanı Üstat Hilmi Şahballı, programın önemine dikkat çekerek Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.