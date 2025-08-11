Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, kültür ve sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Fuarda sergilenen dede yadigârı ve ata mirası eşyalar, geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Sergide; 1950’ler ve 1960’lardan kalma radyolar, 1970’ler ve 1980’lerin iletişim cihazları, siyah beyaz televizyonlar, gaz lambaları, cep saatleri ve birinci dünya savaşından kalma kasalar yer alıyor. Ayrıca elektrikten önce kullanılan zemberekli gramofonlar, kömürle çalışan ocaklar ve 1950’lere ait hesap makineleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Koleksiyon sahibi Ali Rıza Sevim, bu eşyaların kültürel mirasın önemli parçaları olduğunu vurgulayarak, “Atalarımızdan kalan bu malzemeleri yeni nesle aktarmak için buradayız.” dedi.

Fuarda sergilenen eserler, ziyaretçilere hem nostaljik bir deneyim hem de kültürel bir farkındalık sunuyor.