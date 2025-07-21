Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinden firikin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla EMS 46 tarafından düzenlenen Geleneksel Firik Yarışması, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Altıncı kez gerçekleştirilen yarışma, hem lezzet tutkunlarını hem de Kahramanmaraş kültürünü yaşatmak isteyen vatandaşları bir araya getirdi.

Yarışmanın kuralı oldukça netti: 1 kilogram firiği 15 dakika içinde bitiren yarışmacı, 10 kilogram tarhana kazanacaktı. Ancak bu zorlu mücadeleyi yalnızca bir kişi başarıyla tamamladı. Yarışmayı kazanan şanslı isim, büyük ödül olan 10 kilo tarhananın sahibi olurken izleyenlerden alkış aldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan EMS Tarhana İşletmesi sahibi Emin Simsar, firik yarışmasını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Amacımız, Kahramanmaraş’ın firik ve tarhanasını sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanıtmak,” dedi.