Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 529 yıllık geleneği kapsamında, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, Kahramanmaraş’ta duygu dolu anlara sahne oldu.

Toplumda sosyal dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve Onikişubat Belediye Başkanı da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Törende konuşan Vali Ünlüer, “Devletimizin her zaman vatandaşının yanında olduğunu gösteren bu tür organizasyonlar, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir” dedi.

Milletvekilleri ise, vakıf geleneğini yaşatan bu tür etkinliklerin, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.