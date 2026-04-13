Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda toplumun farklı kesimlerine yönelik projelerini sürdürürken, kadınlara özel yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Kadınların hem mesleki becerilerini geliştirmeyi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yeniden canlandırmayı hedefleyen “Saya Yapım Atölyesi” için başvuru süreci başladı.

Geleneksel Meslek Kadınlarla Yaşatılacak

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek atölye, köklü bir geçmişe sahip olan sayacılık mesleğini yeniden gündeme taşıyacak. Deri işçiliğinin önemli bir kolu olan ve zamanla azalan sayacılık, bu eğitim programıyla kadınların el emeğiyle yeniden hayat bulacak. “Gelenekten geleceğe” anlayışıyla kurgulanan atölyede katılımcılara sayacılığın temel teknikleri, kullanılan malzemeler ve üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verilecek. Uygulamalı eğitimlerle desteklenecek program sayesinde kadınların el becerilerinin geliştirilmesi ve üretime katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Eğitimler Karaziyaret Sosyal Tesisi’nde

Atölye çalışmaları Karaziyaret Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek. 18 yaş ve üzeri kadınlara açık olan programa katılım tamamen ücretsiz olacak. Eğitimlerin başlangıç tarihi ise 21 Nisan Salı. Programa katılmak isteyen kadınlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/04/13/gelenekten-gelecege-saya-atolyesi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor. Başvurular 17 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Tüm Kadınlara Davet

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sayacılık sanatına ilgi duyan, yeni bir beceri kazanmak isteyen ve üretime katılmayı hedefleyen tüm kadınlar atölyeye davet edildi. Açıklamada ayrıca, bu tür eğitimlerle hem kültürel mirasın korunmasının hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasının amaçlandığı vurgulandı.