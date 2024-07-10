Sosyal medyada paylaşılan videolar zaman zaman dikkat çekiyor.

İşte onlardan biri de gerçekleştirilen bir düğün töreninde çekildi.

En mutlu günlerinde gülüp eğlenmeleri beklenen bir gelin ve damadın videosu gündem oldu.

Yüzleri bir türlü gülmedi

Düğünden yansıyan görüntülerde, çiftin yüzlerinin bir hayli asık olduğu görüldü.

Yüzlerinin neden bu kadar asık olduğu bilinmeyen çiftin o anları, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Yorum yağmuruna tutuldu

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Düşmanın çatlamasına gerek kalmamış", "Bence umdukları kadar davetli katılmadığı için böyle mutsuzlar", "Boşanma yakın", "Zorla mı evlendirilmişler bunlar?", "Evlenmeyin abi ne bu surat", "Zorla mı evleniyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.