Bu anlamda Aktif bir eğitim gönüllüsü olmanın yanı sıra Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin tanıtımında önemli rol oynayan ve şehri temsil eden gastronomi turizmi faaliyetlerine öncülük eden Süreyya Erdoğanyılmaz, down kafede kendi yaptığı şire ürünleriyle kermes etkinliği düzenleyerek gelirini özel gereksinimli çocuklara bağışladı.

Süreyya Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ile birlikte hazırladıkları proje kapsamında her ay down kafede bu program geleneksel hale gelecek.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, proje hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan’da desteklerinden dolayı Süreyya Erdoğanyılmaz’a teşekkür etti.