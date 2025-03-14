Genç Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programı düzenledi. Gönül Kahvesi'nde gerçekleştirilen bu buluşma, vakıf üyelerinin yoğun katılımıyla adeta bir birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

İftar programında, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak, çeşitli konuşmalar ve dualar yapıldı.

Katılımcılar, samimi ve sıcak bir ortamda bir araya gelerek iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu tür etkinliklerin, toplumun manevi yapısının güçlenmesine ve insanların birbirine daha da yakınlaşmasına vesile olduğu belirtildi.

Etkinliğin sonunda, katılımcılar Gönül Kahvesi'nin nezih ortamında çaylarını yudumlayarak sohbet etme fırsatı buldular.