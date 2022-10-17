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Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Kamil Hakan Karabulut demans hastası olan 83 yaşındaki annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet sırasında Nursel Bircan'ın 8 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu ortaya çıktı.

Korkunç olayda 39 yaşındaki Nursel Bircan, annesine bakıcılık yaptığı Kamil Hakan Karabulut tarafından başına çekiçle vurularak katledildi.

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde dehşet bir cinayet yaşandı.

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