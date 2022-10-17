Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde dehşet bir cinayet yaşandı.
Korkunç olayda 39 yaşındaki Nursel Bircan, annesine bakıcılık yaptığı Kamil Hakan Karabulut tarafından başına çekiçle vurularak katledildi.
Polis olaydan hemen sonra aynı evde Kamil Hakan Karabulut'u gözaltına aldı.
Oğlu da cinayete şahit oldu
Cinayet sırasında Nursel Bircan'ın 8 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu ortaya çıktı.
Katil, adliyeye sevk edildi
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Kamil Hakan Karabulut demans hastası olan 83 yaşındaki annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.