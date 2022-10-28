Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ediyor.

Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmayı sürdürürken olayın yaşandığı son yer ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kavak Önü Mahallesi.

Kapadokya Üniversitesi'nde Ağız ve Diş Sağlığı 2. sınıf öğrencisi olan Kübra Nayman, evinden okula gitmek için çıktığı sırada sokakta birden başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaşanan köpek saldırısında neye uğradığını anlayamayan kız, korku dolu anlar yaşadı.

Kızın yardımına mahalleli koştu

Köpeklerinin Kübra Nayman'a saldırdığını gören mahalle sakinleri, genç kıza yardım ederek sokak köpeklerini uzaklaştırdı ve ardından Kübra Nayma’nı Ürgüp Devlet Hastanesine götürdü.

"15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldiler"

Saldırı sonucu bedeninde yarıklar oluşan Kübra Nayman’a çok sayıda dikiş atıldı.

Yaşadıklarını korku dolu gözlerle anlatan Kübra Nayman; “Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. O esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekli görünce hiçbir şey yapmadım.

Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı. Bende evimde evcil hayvan besliyorum. Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadan bekledim. Daha sonra kendimi yerde buldum.

15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var." şeklinde konuştu.

"Bu duruma biran önce çözüm bulunmalı"

Acilen bir çözüm bulunması gerektiğini de söyleyen Nayman; "Saldırıya uğrayan sadece ben değilim. Daha önce bir çocuğa ve bir vatandaşa da saldırı olmuştu. Bu duruma biran önce çözüm bulunmalı. Turistlere de saldırabilir." dedi.

"Hayvanları savunan arkadaşlar biraz da insanları savunsunlar"

İHA'nın haberine göre, yaşanan talihsiz olayı öğrenen Baba Hasan Nayman, kızını almak için Ürgüp’e geldi ve; "10-15 köpek sabah saatlerinde kızıma saldırdı. Kızım da çok sayıda yara var. Kafasında 4 dikiş var.

Bu hayvanları savunan arkadaşlar biraz da insanları savunsunlar. Bundan sonra bu olaylar olmasın. Sokaklarda yaşlılar var, daha küçük çocuklar var. Bunları kim kurtaracak?” şeklinde konuştu.