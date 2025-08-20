Kahramanmaraş’ta parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkânlarıyla çıkaramayan genç kız, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.

Olay, Afşin ilçesinde meydana geldi. Parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan genç kız, yakınlarıyla birlikte Afşin Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yüzük çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

Kısa sürede hastaneye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel motorlu mini kesme aletiyle titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan dikkatli müdahale sonucunda yüzük zarar verilmeden kesilerek çıkarıldı.

Olayın ardından genç kız, kendisine yardımcı olan sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.