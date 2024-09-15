Etkinlik boyunca girişimciler, gelişmiş iş ürünlerini ve projelerini tanıtarak, firmalarının vizyonunu geniş kitlelere ulaştırdı. Program, genç girişimciler arasında ticari tanıtımların geliştirilmesi ve iş birliği olanaklarını artırma bakış açısını büyük bir fırsat sundu.

Bu buluşma, iş dünyasındaki yeni kapılar aralanırken, girişimcilerin güçlü ağlar kurmasına ve ortak projeler için iş birliklerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlanmasına olanak tanındı.

Program sonrasında Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç Bir değerlendirmede bulundu.