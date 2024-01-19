Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 5. Genel Kurul Toplantısı Genç MÜSİAD Genel Başkanı Cahit Ertemel Ve Kent Protokolünün Katılımıyla Gerçekleştirilirken Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığını Genç Ve Başarılı İş İnsanlarından Mehmet Emin Koç Üstlendi.
Genç MÜSİAD Başkanı Koç Burada Gerçekleştirdiği Konuşmasında MÜSİAD’ın Türkiye Ekonomisinin Amiral Gemisi Olduğunu Söyledi.
Genç MÜSİAD Başkanı Koç Planladıkları Çalışmalar Hakkında Bilgiler Paylaştı.
Başkan Koç Sözlerini Noktalarken Yeni Dönemin Hayırlara Vesile Olmasını Diledi.Kaynak: Ayşe Asır