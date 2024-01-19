Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 5. Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan Genel Kurul İle birlikte Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığını Mehmet Emin Koç üstlendi.

EXPO 2023 Rekreasyon alanında gerçekleştirilen Genel Kurula Genç MÜSİAD Genel Başkanı Cahit Ertemel’in yanı sıra KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Adana ve Gaziantep Genç MÜSİAD Şube Başkanları, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, üyeler ve davetliler katıldı.

Kur-an tilaveti ile başlayan Genel Kurul, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Programda KMTSO Başkanı Buluntu, MÜSİAD Şube Başkanı Çiçekçi ve Genç MÜSİAD Genel Başkanı Ertemel selamlama konuşması yaptı.