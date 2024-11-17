Kahramanmaraş Genç MÜSİAD tarafından organize edilen “Yeni Nesil Liderlik Programı”, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte gençler, hem fikirlerini paylaşma hem de şehrin geleceği ile ilgili önerilerini aktarma imkanı buldu.

Programda konuşma yapan Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ın güncel sorunları, politik gündemi ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, gençlerin sorularını yanıtlayarak onların bakış açılarının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan gençler, fikir alışverişinin ve projelerini sunma fırsatının kendileri için motive edici olduğunu ifade etti. Program, Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek liderlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir adım olarak değerlendirildi.