2 Nisan dünya genelinde otizm farkındalığını artırmak amacıyla kutlanan Dünya Otizm Günü kapsamında, otizmli genç yetenek Kubilay Özbek, unutulmaz bir piyano konseri gerçekleştirdi. Kubilay'ın yetenek dolu performansı, izleyiciler arasında derin duygusal etkiler bıraktı.

Düzenlenen konsere Kahramanmaraş il jandarma komutanı tuğgeneral Gökhan inan ve davetliler katıldı.

Kubilay, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler arasında, müzik yeteneği ve duyarlılığıyla öne çıkan bir isim. Bu özel gün dolayısıyla EXPO 2023 Rekreasyon alanında Açık Sahne Sanat Akademisi Müzik Atölyesinde sahneye çıkarak müzik aracılığıyla otizmin anlaşılmasına ve kabul edilmesine katkıda bulunmayı hedefledi.

Konserde, Kubilay'ın piyano performansı sadece dinleyicileri değil, aynı zamanda otizm spektrumunda bulunan bireylerin yeteneklerine olan güçlü inancı da vurguladı. Kubilay'ın müziği, duygusal bir yolculuğa çıkaran ve izleyicilere derinden dokunan bir deneyim sunarak, otizmin sınırlarını ve ön yargılarını aşmaya yardımcı oldu.

Bu özel konser, otizm farkındalığını artırmak ve otizmli bireylerin toplumda kabulünü desteklemek adına önemli bir adım oldu. Kubilay'ın müzik aracılığıyla verdiği bu anlamlı mesaj, uzun süre unutulmayacak.