Küçük yaşlarda yüzme sporuna adım atan ve "Madalya Canavarı" olarak tanınan Demir, 8 ilden toplam 800'ün üzerinde sporcunun katıldığı ‘Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nda başarılı sonuçlar elde etti. 25-26 Ocak tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen grup yarışlarında birinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

22-23 Şubat tarihlerinde Konya'da yapılan Türkiye Birinciliği yarışlarında ise 22-28 yaş kategorisinde 30 dakikada 2304 metre yüzerek birinciliği elde etti.

Doğukan Demir, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki “Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışmaları”na katılan sporcular arasında yer alarak, Azerbaycan'daki finalde ülkemizi başarıyla temsil edecek. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci olarak katılan Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte, bu projeye dahil olan sporcular şampiyonada yarışma fırsatı bulacak.