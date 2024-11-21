Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, törende yaptığı açıklamada, projenin gençlerin özgüvenlerini artırarak kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine imkan tanıyacağını belirtti.

Ayrıca bu çalışmanın gençleri dijital dünyanın olumsuz etkilerinden uzaklaştırarak sosyal hayatın bir parçası olmalarını teşvik edeceğini ifade etti.

Başkan Akpınar, “Gençlerimiz için atılan her adım, geleceğe yapılan bir yatırımdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu proje ile gençlerimize fikirlerini paylaşabilecekleri değerli bir platform sunmayı amaçlıyoruz. Kendilerini ifade etmeleri, toplumda daha aktif bireyler olmaları adına bu projeyi oldukça önemli görüyoruz,” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise projeye verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür çalışmaların gençlerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

“Gençler Kürsüde” projesi, Kahramanmaraş genelindeki gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Proje kapsamında, gençler fikirlerini özgürce ifade ederek çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Protokol töreni, her iki kurumun yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti ve taraflar, projenin başarıyla uygulanması için gerekli çalışmaların devam edeceğini belirtti.