Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 ilçeden gençlerin katılımıyla “Kurtuluşun İzinde” temalı özel bir gezi programı düzenlenecek. 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte, gençler Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanına ev sahipliği yapan tarihi mekânları yerinde görme fırsatı bulacak.

15 – 35 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayabileceği programda; Ulu Camii, Uzunoluk, Sütçü İmam Türbesi ve Kahramanmaraş Kalesi ziyaret edilecek. Gezi boyunca, şehrin kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynayan bu tarihi noktalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarılacak.

Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu’nun rehberliğinde gerçekleştirilecek gezide gençler, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesini, olayların yaşandığı mekânlarda dinleyerek tarihi daha yakından tanıma imkânı elde edecek. Geziye Onikişubat ve Dulkadiroğlu dışındaki ilçelerden katılacak gençlerin ulaşımı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Tarihi geziye başvurular "Kurtuluşun İzinde" Tarihi Gezi Programı Başvuru Formu internet adresi üzerinden yapılabiliyor.