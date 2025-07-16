Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz tatilinde gençlere yönelik düzenlenen Genç KAMEK’te eğitimler başladı. Gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni dostluklar edinerek yaz tatillerini daha sosyal ve anlamlı kılıyor.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaz tatilini daha verimli, üretken ve sosyal bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Genç KAMEK çatısı altında birbirinden renkli atölye çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda; sanatsal mozaikten ebruya, ahşap boyamadan resime, pastacılıktan halk oyunlarına kadar 20 farklı branşta eğitim veriliyor.

Gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni dostluklar edinerek yaz tatillerini daha sosyal ve anlamlı kılıyor.

Kurslar, sadece mesleki ya da sanatsal becerilerin geliştirilmesini hedeflemekle kalmıyor; aynı zamanda gençlerin sosyal yönlerini kuvvetlendirmeyi, özgüvenlerini artırmayı ve ilgi duydukları alanlarda derinleşmelerini amaçlıyor.

Resim Atölyesi kursiyeri Barış Paköz, KAMEK’in sunduğu imkanların kişisel hedeflerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni hedefleyen Paköz, “Resim yapmayı küçüklüğümden beri çok seviyorum. KAMEK’te aldığım eğitimle kendimi daha da geliştiriyorum. Bu kursun bana üniversite hedefim yolunda büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

El Becerileri Atölyesi katılımcılarından Azra Sepetyapan ise kursun sosyalleşme açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Arkadaşımla birlikte sosyal aktivitelere katılmak istiyorduk. Bunun için KAMEK’teki el becerileri kursuna yazıldık. Hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de yaz tatilimizi eğlenceli ve verimli geçiriyoruz. Bize çok büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.