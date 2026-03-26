Genç İstihdamında Yeni Dönem Başlıyor

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen kanun teklifiyle genç istihdamını artıracak önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında geliştirilen “İşe İlk Adım Programı”, gençlerin iş hayatına daha hızlı katılmasını hedefliyor.

Maaş ve Prim Devletten Karşılanacak

Yeni düzenlemeye göre, özel sektör işverenleri tarafından işe alınacak 18-25 yaş arası gençlerin ücret ve sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden desteklenecek.

Bu destek sayesinde işverenin mali yükü azalırken, gençlerin iş bulma şansı önemli ölçüde artacak.

Kimler Yararlanabilecek?

Destekten faydalanmak isteyen gençlerde bazı şartlar aranacak:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını doldurmuş, 25 yaşından küçük olmak

Son 90 gün içinde uzun vadeli sigorta kaydının bulunmaması

Yükseköğretim öğrencisi olmamak

Ayrıca yabancı uyruklular ve yurt dışında çalışan kişiler bu destekten yararlanamayacak.

Destek Süresi ve Detaylar Netleşti

Düzenleme kapsamında iki farklı destek modeli öne çıkıyor:

Tam destek modeli (6 ay):

Genç çalışanın maaşı asgari ücrete kadar karşılanacak

Sigorta primlerinin tamamı fon tarafından ödenecek

Yarı destek modeli (18 ay):

Maaşın yarısına kadar destek sağlanacak

Sigorta primlerinin yarısı fon tarafından karşılanacak

Hangi Sektörleri Kapsıyor?

Destek uygulaması özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerlerinde geçerli olacak.

Bu sayede üretim sektöründe genç iş gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Amaç: Kalıcı ve Kayıtlı İstihdam

Hazırlanan teklif ile gençlerin iş hayatına erken yaşta katılması, iş gücü piyasasında kalıcı hale gelmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması amaçlanıyor.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte iş dünyasında ve gençler arasında büyük bir hareketlilik bekleniyor.