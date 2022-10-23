Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından girişimcilere önce eğitim veriliyor sonra da seçtikleri iş fikri onaylandığında, girişimlerini hayata geçirmek için kredi sağlanıyor.

Bu kredilerin belirli bir oranı gençlere iş kurmalarında destek olmak üzere faizsiz kullandırılıyor. Faizsiz kredi desteği de günümüzün şartları göz önüne alınarak artırıldı.

KOSGEB eğitimini tamamlayan gençler için faizsiz esnaf kredisinde limit yükseltildi

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, Başkanlıkça onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak kredinin limiti 300 bin liraya yükseltildi.

Karar Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimciler faydalanabilecek

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Daha önceki yaş sınırı 30'du

Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı.

Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı.