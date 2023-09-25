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Kritik toplantıda üniversitelilere yönelik vergisiz telefon satışıyla ilgili düzenlemenin karara bağlanması bekleniyor.

Gençlerin merakla beklediği düzenleme için sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlemenin detaylarını paylaşacak.

7 milyon öğrenciyi kapsayan kampanya Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar içerisinde bir üst sınır olacak. Ayrıca alınacak telefonun kişinin hattıyla uyumlu olması gerekecek yani cihazı en az 2 yıl başkası kullanamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)