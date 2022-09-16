40'lı yaşlarına yaklaşan Adriana Krzesniak, 20 yıl öncesine göre daha genç göründüğünü ileri sürdü. Gençlik yıllarında kronik olarak kendisini yorgun ve halsiz hissettiğini dile getiren Adriana Krzesniak, ruh halinin dış görüntüsünü etkilediğini itiraf etti.

KOCASI TERK EDİNCE DEĞİŞMEYE KARAR VERDİ

32 yaşındayken eşinin kendisini terk etmesi üzerine Almanya'nın Stuttgart kentine taşındığını söyleyen Adriana Krzesniak, o günden sonra kendisine yeni bir sayfa açmaya karar verir ve dönüşüme başlar.

"TEK BİR ŞEYLE GENÇLEŞTİM"

Almanya'da tek başına ikinci bir hayata başlamanın değişiklik konusunda ilham verdiğini ifade eden Adriana Krzesniak, gençlik sırrı olarak zerdeçalı gösterdi. Hayatındaki stresi azalttığını ve kişisel gelişim kitapları okuduğunu anlatan Krzesniak, "Sadece tek bir şeyle gençleştim. O da zerdeçal! Basit bir cilt bakım rutini ve sağlıklı beslenmeyi hayatıma kazandırdım. Her öğünde mutlaka zerdeçal yiyorum. 20'li yaşlarımda her zaman kanıtlayacak bir şeyim olduğu izlenimini edindim ve çok fazla beklenti vardı. Artık kendimle daha barışığım ve stres yapmayı bıraktım. Kendi kendimi dinledim. Kişisel gelişim kitapları okumaya başladım ve başka insanların onayını aramayı bıraktım" dedi.

"İSTEYEN HERKES BAŞARABİLİR"

20'li yaşlarında doğurganlık sorunu yaşadığını dile getiren Krzesniak, şimdi yeni eşi Kamel Krzesniak ile bebek sahibi olmak için uğraştıklarını söyledi. Eşiyle doğal yollarla çocuk sahibi olamamaları durumunda evlat edinme isteklerini olduğunu belirten Krzesniak, "Hayatımı kendi başıma yeniden inşa ettim. Bunu isteyen herkes başarabilir" diye konuştu.