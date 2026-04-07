ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin “iyi ilerlediğini” ifade eden Trump, anlaşma için belirli bir süre tanıdıklarını söyledi.

Trump, ABD doğu saatine göre salı akşamı 20.00’ye kadar anlaşma sağlanmasını beklediklerini belirterek, aksi durumda çok sert adımlar atılacağını dile getirdi.

“Bir Gecede Tüm Altyapı Yok Edilebilir”

Trump’ın en dikkat çeken açıklaması ise olası bir anlaşmazlık senaryosuna ilişkin oldu. ABD Başkanı, İran’ın sivil altyapısını hedef alabileceklerini açık şekilde ifade etti.

“Bir planımız var” diyen Trump, elektrik santralleri ve köprülerin devre dışı bırakılabileceğini belirterek, ülkenin altyapısının tamamen çökertilebileceğini söyledi.

Sivil Hedefler Tartışma Yarattı

Trump’a yöneltilen “sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığı” sorusu da gündeme damga vurdu.

Bu konuda endişe duymadığını ifade eden Trump, “Umarım buna gerek kalmaz” diyerek olası bir operasyonun kapısını açık bıraktı.

Hürmüz Boğazı Vurgusu

ABD Başkanı, İran ile yapılacak olası bir anlaşmada en önemli başlıklardan birinin Hürmüz Boğazı olduğunu vurguladı. Trump, petrol ve ticaret geçişlerinin serbest olması gerektiğini belirtti.

Bu bölgenin küresel enerji güvenliği açısından kritik olduğunu hatırlatan Trump, ABD’nin bu konuda taviz vermeyeceğini ifade etti.

Müttefiklere Tepki: “Bizi Yalnız Bıraktılar”

Trump, açıklamalarında NATO ülkeleri başta olmak üzere ABD’nin bazı müttefiklerini de eleştirdi.

İngiltere ve Almanya’nın İran konusundaki tutumundan memnun olmadığını dile getiren Trump, Güney Kore, Japonya ve Avustralya’nın da destek vermediğini söyledi.

Kurtarma Operasyonunun Detaylarını Anlattı

Trump, İran’da düşürülen iki F-15 savaş uçağının pilotlarının kurtarılmasıyla ilgili operasyonun detaylarını da paylaştı.

İlk aşamada 21 uçağın İran hava sahasına girdiğini belirten Trump, toplamda 48 saat süren operasyonun oldukça riskli olduğunu ifade etti.

İkinci kurtarma operasyonunda ise 155 uçağın görev aldığını belirten Trump, bu sürecin “hayati riskler barındırdığını” vurguladı.

Gözler Kritik Süreçte

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin sonucu merakla beklenirken, Trump’ın sert açıklamaları uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Önümüzdeki saatler, iki ülke arasındaki gerilimin yönünü belirleyecek kritik bir döneme işaret ediyor.