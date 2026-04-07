Ruhsat Süreçlerinde Usulsüzlük İddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları mercek altına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, belediye iştiraklerinden Kent AŞ üzerinden yürütülen sistemle müteahhitlerden yasa dışı gelir elde edildiği öne sürüldü.

Paravan Şirket İddiası: Kent AŞ

Soruşturma dosyasına göre, Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın belediye içinde aktif rol üstlendiği ve “başkan yardımcısı” gibi tanıtıldığı belirlendi.

İddialara göre:

Ruhsat süreçleri resmi birimler yerine Kent AŞ üzerinden yönlendirildi

Müteahhitlerle doğrudan temas kuruldu

Yetkisiz kişiler süreçlere müdahil oldu

“Renkli Kodlama Sistemi” ile Ruhsat Takibi

Soruşturmada dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri ise kurulan sistem oldu. İddialara göre, ruhsat süreçleri için Kent AŞ ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kripto ve kapalı devre iletişim ağı olan mail içeriğindeki excel listesinde renk kodlu bir takip sistemi kullanıldı.

Buna göre ada parsellerin bulunduğu her satırın karşısına mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu olacak şekilde renklendirme yapıldığı ve işlemlerin bu şemaya göre ilerletildiği tespit edildi.

Renklendirme metoduna göre kodlanan iletişim ağı doğrultusunda;

🔵 Mavi: İşlem ilerliyor

🔴 Kırmızı: Anlaşma sağlanamadı

🟢 Yeşil: Görüşme yapılmadı

🟠 Turuncu: Görüşme yapıldı, henüz sonuçlanmadı

Toplantılarda “Menfaat” Kararı Alındı İddiası

İddialara göre, iskan ruhsatı süreçlerinde müteahhitlerden talep edilecek maddi menfaatler, Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın başkanlığında yapılan toplantılarda belirlendi.

Bu toplantılara Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de katıldığı ve karar süreçlerinde yer aldığı öne sürüldü.

Ayrıca belediye mühendislerinin tespit ettiği mevzuata aykırılıkların da bu toplantılarda değerlendirilerek karar altına alındığı ifade edildi.

30 Adrese Baskın: 20 Gözaltı

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Yalova’da 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda:

Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci

Kent AŞ Genel Müdürü N.A.

ve diğer şüpheliler

olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.

4,5 Milyon TL ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda:

Valiz içerisinde 4 milyon 500 bin TL

Soğuk cüzdan (kripto varlık depolama cihazı)

Çok sayıda dijital materyal

ele geçirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.