Üyelerin Yoğun Katılım Gösterdiği Genel Kurul Toplantısı, Genç Kahramanmaraşlılar Derneğinin Genel Merkezinde Yer Alan Salonda Yapıldı.

Açılış Konuşmasında 4 yıldır Büyük Bir Onurla Ve Gururla Yürütmüş Olduğu Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale Yaptı.

Toplantı Nisabının Sağlanmasının Ardından Divan Kurulu Başkanı Tarafından Gündem Maddeleri Tartışmaya Açıldı.

Genel Kurulda Bir Önceki Yönetim Kurulunun İbrasının Ardından Yeni Yönetim Kurulunda Görev Alacak Kişilerin Oylaması Yapılarak Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi.

Artık Kahramanmaraş İçin Herkesin Taşın Altına Elini Koyması Gerektiğini İfade Eden Yeni Başkan Mustafa Seyithanoğlu, Yeni Dönemde Tüm Motivasyonlarının Deprem Sonrası Toparlanma Süreci Olacağını Vurguladı.

