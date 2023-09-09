Ucuzluğun Ve Kaliteli Alışverişin Kahramanmaraş’taki Öncü Firmalarından Olan Gimpa Gross Market 5 Bin Metre Karelik Kapalı Alana Sahip Devasa Büyüklükteki İş Yerini Kahraman Kente Kazandırdı. Toptan Ve Perakende Satışının Yanı Sıra Geniş Ürün Yelpazesiyle Göz Dolduran Ailenizle Rahat Alışveriş Yapabileceğiniz Gimpa Gross Market, Kente Kazandırdıkları Yeni Şubesi İçin Açılış Etkinliği Düzenledi.

Yoğun Katılımla Gerçekleştirilen Açılış Programı Kur'an-I Kerim Tilavetinin Okunması Ve Hemen Ardından Kurdele Kesimiyle Başladı. Daha Sonra Mağazanın Gezilmesiyle Devam Eden Açılış Programına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven İle Vatandaşlar Katıldı.

Çeşitli İkramların Yapıldığı 25 BİN ÇEŞİT ÜRÜNE SAHİP Gimpa Gross Market Açılışında Konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğan, “Açılışa Özel Kampanyalardan Yararlanmak İsteyen Tüm Vatandaşları Yeni Şubemize Bekliyoruz" dedi. Katılımcılar duygularını Aksu Haber ile paylaştı