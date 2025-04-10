İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 33 ilde gerçekleştirildiğini duyurdu
Yerlikaya, “9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 81 ilimizde 270 mobil göç noktası aracımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ise 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 1951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.” ifadelerine yer verdi.