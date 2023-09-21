Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile istihbarat birimlerinin dron destekli operasyonunda 107 polis memuru görev aldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespitleri üzerine 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.