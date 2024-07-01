Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sıkça rastlanan anız yangınları, doğaya ve tarım arazilerine verdiği zararın yanı sıra, göçmen kuşlar için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

Özellikle leylekler, uzun ve zorlu göç yolculukları sırasında bu yangınlardan olumsuz etkileniyor.

Bu yangınlar, toprağın verimliliğini azaltmakla kalmayıp, çevreye ve doğal hayata da büyük zarar veriyor. Leylekler gibi göçmen kuşlar, bu yangınların yol açtığı duman ve alevlerden kaçmak zorunda kalıyor, bu da onların göç rotalarını ve dinlenme alanlarını olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, çiftçilerin anız yakmak yerine alternatif yöntemler kullanarak toprağı işleme alışkanlığı kazanmaları da önem taşıyor. Bu sayede, hem toprağın verimliliği korunabilir hem de göçmen kuşların güvenliği sağlanabilir.

Kahramanmaraş’ın kılılı mahallesinde çıkan anız yangınlarının içerisinde kalan leylekler Kamfod Başkanı Baki Özdoğan tarafından görüntülendi.

Leylekler ve diğer göçmen kuşlar, bu çabaların başarıya ulaşmasıyla daha güvenli bir göç süreci yaşayabilirler.

Leylekler ve diğer göçmen kuşlar, doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve onların korunması, ekosistemin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için büyük önem taşır.

Anız yangınlarının kontrol altına alınması ve bu konuda daha sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması, hem doğa hem de tarım için olumlu sonuçlar doğuracaktır.