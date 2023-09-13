TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte 7 işçi kaldı. İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti.
Kazada 41 yaşındaki Coşkun Atalay, 49 yaşındaki Rıfat Öztürk, 44 yaşındaki Ergün Üstün, 39 yaşındaki Ersin Aydın, 31 yaşındaki Sercan Hasan ve 23 yaşındaki Talha Yılmaz yaralandı. Talha Yılmaz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralı madencilerin Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.Kaynak: TRT Haber