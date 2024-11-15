Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Gökçe Gross Market, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kapılarını müşterilerine açtı. Bağlarbaşı Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi'nde faaliyete başlayan marketin açılışında düzenlenen indirim şenliği, vatandaşların ilgisini çekti.

Açılış kapsamında 15-25 Kasım tarihleri arasında geçerli olan özel kampanyalar, market ürünlerinden gıda ve temizlik malzemelerine kadar birçok temel ihtiyaç ürününde büyük indirimler sunuyor. Gökçe Gross Market, bu fırsatlarla müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sağlıyor.

Açılış etkinlikleri sadece yetişkinlere değil, çocuklara da keyifli anlar yaşattı. Market yönetimi, açılışa özel hazırlanan çocuk oyun alanı ile minik misafirlerine eğlenceli saatler yaşattı. Aileler alışveriş yaparken çocuklar da doyasıya eğlenme fırsatı buldu.