Futbol dünyasının tanınmış savunma oyuncusu Gökhan Gönül, haziran ayında futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

38 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de 10, Beşiktaş'ta 4 sezon boyunca forma giydikten sonra son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'da mücadele etmişti.

Türk futbolunun önemli bir ismi olarak tanınan Gönül, futbolculuğun ardından sıradışı bir yol seçti.

Efsane oyuncunun yeni mesleği, futbolseverlerin beklentilerini aştı. Gökhan Gönül, futbol hayatının ardından farklı bir alanı tercih ederek, yeni bir kariyere adım attı. İşte yeni mesleği…



Yeni işi hayırlı olsun!

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan Gökhan Gönül, yorumculuğa adım attı. Dün akşam A Milli Takımı’mızın Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiği Letonya maçını, Sports Digitale Youtube kanalında yorumladı.