Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kentin kuzeyinde bulunan Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, yerleşim yerlerini ve araçları beyaza bürüdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Karayolları, polis ve belediye ekipleri sahada önlem aldı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için tuzlama, kar küreme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak, kazaların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.