Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Kısa süre önce KKTC’de Kahramanmaraş Edeler Derneği’nin düzenlediği hemşeri buluşmasına katılan Başkan Cüce, yoğun programlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar ile yüz yüze görüşememişti. Bugün yapılan görüntülü görüşmede ise samimi mesajlar paylaşıldı.

Başkan Cüce, görüşmede Kahramanmaraş ve Göksun halkının selamlarını ileterek, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Başkan Cüce “Sayın Cumhurbaşkanım, Kıbrıs ziyaretimizde gördüğümüz misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. Türk halkı her zaman yanınızdadır. Kahramanmaraşlı 30 binden fazla vatandaşımız Kıbrıs’ta yaşıyor ve sizlerle beraber. Sizleri gönülden seviyorlar," diyerek "Kıbrıs, Azerbaycan ve Türkiye, üç devlet tek millet" mesajını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ise Kahramanmaraşlılara selamlarını ileterek, “Kahramanmaraşlı ve Göksunlu kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.” ifadeleriyle karşılık verdi. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.