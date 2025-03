Belediye Başkan Yardımcısı Kısmet Satar, ailelerle samimi bir şekilde hasbihal ederek, her birinin görüş ve taleplerini özenle dinledi.

Satar, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, “Belediye olarak her zaman yanınızdayız, ihtiyaç duyduğunuz her an desteğe hazırız,” diyerek güvence verdi. Ayrıca, Belediye Başkanı Selim Cüce’nin selamlarını ileterek, ailelere kandillerinin mübarek olmasını diledi.

Bu anlamlı ziyaret, toplum içindeki dayanışma ruhunu pekiştirirken, yerel yönetimin vatandaşlarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.