Bu kapsamda, kırsal mahallelerden Kaleboynu ve bağlı mezraları ile Kazandere mahalelerinde yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaleboynu ve Kazandere Mahallelerinde sürdürülen yol çalışmaları, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan tam not alan Göksun Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini duyurdu.

Başkan Selim Cüce, "Hizmette adaleti gözeterek, ilçemizin her köşesine eşit şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.