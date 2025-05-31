Göksun Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yol iyileştirme çalışmalarına Kınıkkoz mahallesinde devam ediyor.

Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında artan yol ihtiyacına karşılık olarak belediye ekipleri, yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, ilçenin dört bir yanında yapılması planlanan yol çalışmalarının detaylı bir şekilde planlandığını belirterek, “Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Çalışmalarımız aralıksız sürecek,” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası ulaşım altyapısının yeniden inşa edilmesinin önemine dikkat çeken Cüce, Göksun’un her mahallesine eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Başkan Cüce’nin liderliğinde yürütülen çalışmalar, ilçe halkından da tam not aldı.